Super Bowl wird übertragen

Bad Mergentheim. In der Nacht auf den 14. Februar wird im mit ge-schätzten fünf Milliarden Euro teuersten Stadion der Welt und Heimspielstätte der Los Angeles Rams, dem SoFi-Stadium, das Finale der US-Profiliga NFL ausgetragen. Es ist die 56. Auflage des Super Bowls, in dem die Rams auf die Überraschungsmannschaft des Jahres, die Cincinnati Bengals, treffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Bad Mergentheimer American Football Verein Tauberfranken Wolfpack markiert der Abschluss der amerikanischen Profiliga seit Jahren den Einstieg in die heiße Vorbereitungsphase der anstehenden Footballsaison. Und so ist es nun schon zu einer schönen Tradition geworden, gemeinsam mit der wachsenden Fangemeinde das weltweit meistgesehene Einzelsportereignis in großer Runde und mit vielen Gleichgesinnten live anzuschauen. Das Interesse daran wächst trotz der ungewöhnlichen Übertragungszeiten stetig, so dass beim Bad Mergentheimer Eventkino Moviels ein Kinosaal längst nicht mehr genügt.

Weitere Infos über die kostenlose und öffentliche Veranstaltung auf www.tauberfrankenwolfpack.de oder in den sozialen Medien. Die Live-Übertragung des Super Bowls beginnt nämlich am späten Sonntagabend um 23 Uhr. Der Kick Off ist auf Montag 0.30 Uhr angesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für das leibliche Wohl ist bei freiem Eintritt gesorgt. Es gilt die 2G-Regel.