Süddeutscher Käsemarkt fällt erneut aus

App und Sommermagazin aus dem Hohenloher Freilandmuseum!

AdUnit urban-intext1

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ist aufgrund der Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wie alle Kultureinrichtungen, vorerst geschlossen. Dennoch gehen hinter den Kulissen die Arbeiten im Museumsgelände, den historischen Gebäuden und Ausstellungen weiter, auch die Informationsangebote an die Besucher werden kontinuierlich weiterentwickelt und ausgeweitet.

Eine neue App bietet verschiedene thematische Rundgänge durch das Freilandmuseum. © Museum

So liegt ab sofort die Ausgabe 2021 des Magazins „Sommer im Museum“ vor, das kostenlos in der Region ausgegeben wird. Das reich bebilderte Magazin enthält interessante Neuigkeiten über aktuelle Projekte des Museums, allgemein Wissenswertes über den Alltag in vergangenen Zeiten, Tipps und Ideen für Unternehmungen auch bei geschlossenen Museumsgebäuden und vieles andere mehr.

Das Magazin ist auch online verfügbar: www.wackershofen.de/sommer-im-museum2021

AdUnit urban-intext2

Eine neue App steht für alle interessierten Freunde des Museums bereit und bietet Überblickstouren, eine Kindertour und verschiedene thematische Rundgänge durch das Museum, etwa zu „Handwerk und Baugeschichte“, Landwirtschaft und Ernährung“ oder „Frauen im Dorf“ an.

Die App kann auch bei geschlossenen Museumsgebäuden genutzt werden, jedoch nicht in allen Bereichen in vollem Umfang. Idealerweise sollte die App vor dem Rundgang durch das Museumsgelände zuhause heruntergeladen werden, da die Netzabdeckung im Museumsgelände nicht überall ausreichend gegeben ist.

AdUnit urban-intext3

Eine schmerzliche Nachricht gibt es für die Freunde des „Süddeutschen Käsemarkts“ im Hohenloher Freilandmuseum: Diese für den 8. und 9. Mai geplante Veranstaltung kann aufgrund der Pandemie auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

AdUnit urban-intext4

Im Freilandmuseum wird an alternativen Terminen gearbeitet, um den „Käsemarkt“ für den Fall, dass die Entwicklung der Pandemie und die im weiteren Verlauf des Jahres geltenden Vorgaben einen Marktbetrieb im Freilandmuseum ermöglichen, mit angepasstem Veranstaltungsformat nachholen zu können.