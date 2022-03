Subtil und facettenreich

Aub. Ars Musica veranstaltet am Sonntag, 27. März, um 20 Uhr ein Jazz-Konzert mit dem New Shapes Quartet. Der Eintritt ist frei. Vier Biografien, vier Perspektiven, vier musikalische Ansätze. Neue Formen des Jazz, vereint in einem Ensemble: Das New Shapes Quartet bietet Musik, die durchdringt.

Rebecca Trescher bewegt sich kompositorisch zwischen fast schon sinfonischen Texturen und erlaubt diesen doch eine intime Flexibilität. Es sind subtile und facettenreiche Kompositionen der Klarinettistin, klar strukturiert wie gleichermaßen sensibel umgesetzt in Melodik, Rhythmik und Tongebung.

Das New Shapes Quartet um die Komponistin Rebecca Trescher gastiert am 27. März in Aub. © Uwe Niklas

Besetzung: Rebecca Trescher Klarinette, Bassklarinette, Komposition; Riaz Khabirpour E-Gitarre; Lukas Keller Kontrabass; Jan Brill Schlagzeug.

