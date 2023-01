Wolfhard F. war schon beim Sturmvogel-Lager im Sommer 2022 dabei, damals in Hützel wie diesmal in Herboldshausen fungierte er als Leiter. An seinem Ärmel erkennt man das Logo des Jugendbundes. Hier verteilt Wolfhard F. in Hützel Essen aus einem großen Topf.

