Streuobstwiesen sind eine Augenweide

Burgbernheim. Der Obst- und Gartenbauverein Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) veranstaltet seine traditionellen Blütenwanderung am Sonntag, 23. April, ab 13.30 Uhr, Treffpunkt am Minigolfplatz. In drei Führungen präsentiert der OGV die Pracht der rund 30 000 Obsthochstämme in verschiedenen Blütenständen sowie umfangreiches Wissen über Obstsorten, Pflege, Verwertung und die Bedeutung der einmaligen Streuobstlandschaft für Mensch und Tier.

Streuobstwiesen sind Hotspots der Biodiversität. Sie stehen als Agroforstsysteme auf extensiven Grünlandflächen den Wäldern in der dauerhaften Bindung von Kohlenstoff in nichts nach. Außerdem verleihen ihre Schönheit, Vielfalt und emotionale Ansprache der fränkischen Kulturlandschaft einen besonderen Charakter. Als immaterielles Kulturerbe stehen sie gemeinsam mit den mediterranen Olivenhainen an der Spitze attraktiv wahrgenommener europäischer Landschaftserlebnisse. Seit 2021 initiiert die Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) eine Marketingkampagne mit dem Ziel, den besonderen Wert der regionalen Streuobstwiesen in das Bewusstsein sowohl der Menschen als auch der dort tätigen Unternehmen und Kommunen zu rücken. Unter www.streuobstwiesenliebe.de werden die Initiativen vorgestellt, Informationen angeboten und neue Marketingansätze kommuniziert. Mit „Streuobstwiesenliebe“ wurde ein Name kreiert, der die Emotionalität dieses Ansatzes widerspiegelt. Anlässlich einer geplanten Veranstaltungsreihe „Wir gehen in die Blüte“ der EMN stellen vier Initiativen den Blütenablauf im Jahr in deren Streuobstbeständen in den Fokus. Den Auftakt macht die Streuobstgenossenschaft Mittelfranken-West eG in Burgbernheim mit der beeindruckenden Zwetschgenblüte im April. Die Initiative Streuobst Mittelfranken-West eG wird diese Veranstaltung mit einem eigenen Stand im Kräutergarten flankieren.