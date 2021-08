Streit endet mit Messerstichen

Blaufelden. Streitigkeiten zwischen einem 31-Jährigen und einem 19- sowie 24-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße eskalierten am Sonntag gegen 15 Uhr. Offenbar war es bereits am Vortag zu einer ersten verbalen Auseinandersetzung gekommen, welche dann am Sonntag, darin gipfelte, dass der 31-Jährige im Beisein eines 33-jährigen Freundes seine beiden Kontrahenten mit einem Messer verletzte.

Der 31-Jährige sowie sein 33-Jähriger Kumpel flüchteten anschließend zu Fuß. Die alarmierte Polizei fahndete zunächst mit mehreren Streifen nach den beiden Männern. Diese kehrten kurze Zeit später an die Örtlichkeit zurück, wo sie vorläufig festgenommen wurden. Der 19-Jährige und sein 24-Jähriger Freund mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Den 31-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Ermittlungen hierzu dauern an.