Streit auf offener Straße

Crailsheim. Zwei 18-jährige Männer fuhren am Sonntag gegen 23.45 Uhr auf der Ellwanger Straße stadtauswärts. Hierbei wurden sie von zwei Männern angehalten, deren weißer Vito auf der Straße stand. Ebenfalls wurde eine Frau in einem blauen BMW von den Männern angehalten. Die beiden 18-Jährigen stellten ihr Fahrzeug an der Fahrbahn ab und gingen zu den Männern, welche zu diesem Zeitpunkt am BMW der Frau standen.

Hier entwickelte sich eine Handgreiflichkeit, wobei die jungen Männer von dem 39-Jährigen und dem 44-Jährigen geschlagen wurden. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 39-Jährige weiterhin so aggressiv, dass er von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Die Frau fuhr während des Vorfalls mit ihrem Fahrzeug davon.