Straßenbeleuchtungsleitung kommt unter die Erde

Niederstetten. Einhellig hat sich der Gemeinderat Niederstetten für die Mitverlegung eines Straßenbeleuchtungskabels mit der NetzeBW in der „Höllhofsteige“ in Oberstetten sowie für die Auftragsvergabe zur Lieferung und Montage von LED-Leuchten gemäß dem günstigsten Angebot zum Gesamtpreis von rund 2500 Euro an die Firma Elektro-Meinikheim in Adolzhausen ausgesprochen.

Im Rahmen von Leitungsarbeiten der NetzeBW in der Oberstettener „Höllhofsteige“ werden Dachständer zurückgebaut, so dass die Stromzufuhr der Haushalte in diesem Bereich zukünftig durch eine Erdverkabelung erfolgt. Da dort die Straßenbeleuchtung bisher ebenfalls über die Dachständer an das Stromnetz angeschlossen ist, muss folglich auch diese Verbindung über eine Erdverkabelung erfolgen.

Durch eine gemeinsame Maßnahmendurchführung mit der NetzeBW können Ausgaben für den Tiefbau eingespart werden. In diesem Zuge werden die drei bestehenden, veralteten Straßenlaternen durch neue mit LED-Technik ausgestattete Straßenlaternen ersetzt. Die Kosten der Mitverlegung mit der NetzeBW beträgt für die Stadt Niederstetten anteilig rund 19 000 Euro. Inklusive einer Lieferung und Montage der Leuchten ergibt sich demnach eine außerplanmäßige Gesamtausgabe in Höhe von etwa 21 500 Euro. pdw