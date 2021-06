Stoppschild übersehen

Insingen. Zu einem Verkehrsunfall mit drei mittelschwer Verletzten und einem Gesamtschaden von geschätzten 30 000 Euro kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung der AN6 zur Staatsstraße 1040 zwischen Bettenfeld und Lohr (Landkreis Ansbach). Erste Ermittlungen bei der Unfallaufnahme deuten darauf hin, dass der 54-jährige Unfallverursacher die Kreuzung, trotz optischer Einrichtungen und Verkehrszeichen, ohne zu bremsen überquerte. Hier tou-chierte er einen mit zwei Personen besetzten Pkw, der auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Rothenburg fuhr. Die Verletzen wurden mit drei Rettungswägen in die Krankenhäuser Rothenburg und Ansbach gebracht

AdUnit urban-intext1