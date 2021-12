Stiftung Würth: Talentierte Jugendliche gezielt fördern

Künzelsau. „Ich möchte Großes erreichen und bin dankbar, dass ich an der Freien Schule Anne-Sophie mit einem Begabtenstipendium den nächsten Schritt gehen kann!“, so der 16-jährige Gavriil Karagiannis, der mit 13 weiteren Bewerbern eine bedeutende finanzielle und schulische Förderung mit Sondermaßnahmen durch die Stiftung Würth erwarten darf.

Viele Bewerbungen

Jährlich ist es möglich, dass sich Lernpartner der Schule um ein Begabtenstipendium bewerben und im Falle einer Auswahl durch die Jury diese Förderung in Anspruch nehmen können. „Die Zahl der Bewerbungen war wieder enorm hoch und wir können den Mut, die Präsentationen und die persönlichen Begabungen nicht hoch genug wertschätzen,“ so Wolfgang Schiele vom Schulleitungsteam der Freien Schule Anne-Sophie Künzelsau. Er betonte jedoch auch, dass diejenigen, die nicht zum Zuge kommen, natürlich nicht in „ein Loch“ fallen. Eine sechsköpfige Jury mit Mitgliedern der Stiftung Würth, der Schule, der Eltern und der Lernpartner sei ein Garant für eine möglichst gerechte Beurteilung, wobei in einzelnen Bereichen auch Expertenwissen eingeholt werde, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Stiftungsvorstand Helmut Jahn freute sich über das hohe Interesse der Lernpartner und brachte zum Ausdruck, dass die Stiftung Würth auch weiterhin begabte Jugendliche nicht nur entdecken, sondern begleiten und fördern werde. „Dies ist für uns eine gesellschaftliche Aufgabe, mit der wir einen Beitrag für die Region leisten!“, so Helmut Jahn. Die feierliche Übergabe der Stipendien in der Aula wurde für Eltern und Interessierte per Video übertragen. Merle Heger und Tabea Nannie moderierten die Übergabefeier. Die Stipendiaten Johanna Unkelbach, András und Beáta Lakatos sowie Lilly Heger zeigten Ausschnitte aus ihren Begabungen und erhielten dafür ein begeistertes Feedback. Einige der Stipendiaten konnten aufgrund der Pandemie nicht persönlich an der Verleihung teilnehmen.

Vielfalt an Begabungen

Gesamtleiterin Angelika Schmidt betonte die Vielfalt der vorgestellten Begabungen und freute sich besonders über die technischen Begabungen, für die das Team Nils Berndt und Patrik Gebhardt ausgezeichnet wurden. Die Stipendien gehen in die Bereiche Mathematik, Fremdsprache, Wirtschaft, Sport, Musik, MINT, Literatur und Kunst. Die Stipendiaten der Freien Schule Anne-Sophie: Fremdsprachen: Jana Marina Göller; Kunst: Hannah Faraone, Lilly Heger, Frieda Neumann; Mathematik: Johanna Unkelbach; Sport: Jonathan Ehrmann, Marlon Helferich, Tiziana Nitschmann; Wirtschaft: Paschalis Miltsios; Literatur und MINT: Gavriil Karagiannis; Technik MINT: Nils Bernd, Patrik Gebhardt; Musik: András Lakatos, Beáta Lakatos, Evelyn Walz.