Sternsinger sammeln für guten Zweck

Weikersheim/Creglingen. Die Sternsinger sind auch in Corona-Zeiten ein Segen. Am 2., 5. und 6. Januar sind die kleinen und großen Könige der Pfarreien Zum Kostbaren Blut Weikersheim und Fronleichnam Creglingen wieder im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt, natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“, bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Sudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 76 500 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. In vielen Ländern des globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Bei der 63. Aktion zum Jahresbeginn 2021 hatten die Mädchen und Jungen aus 8000 Pfarrgemeinden trotz der Corona-Situation rund 38,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gerne können Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren noch als Sternsinger diese Aktion unterstützen. Zur Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am Dienstag, 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 30. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Weikersheim.

Die genauen Termine, wann die Sternsinger an welchen Orten singen, kann man den ausgehängten Plakaten und der Internetseite unter se-taubergrund.drs.de/Sternsinger, entnehmen.