Steinewerfer beschädigen Auto

Rothenburg. Eine 44-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 11.15 Uhr, auf der Nördlinger Straße (Staatsstraße 2419) unterwegs. Als sie unter einer Fußgängerbrücke durchfuhr, hörte sie einen lauten Schlag über sich. Sie hielt unmittelbar danach an und stellte zwei Eindellungen auf dem Autodach fest. Der Sachschaden wird hier auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Wer oder was auf ihren Pkw geworfen wurde, konnte sie zwar nicht sagen, aber sie kannte einen aus der Gruppe von Jugendlichen, die bei ihrer Durchfahrt auf der Brücke stan-den. Sollte der oder die Täter ermittelt werden, drohen neben der Schadenregulierung ein Strafverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung an Kfz und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.