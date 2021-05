Stefanie Imhof leitet Tourist-Information

Die Bad Mergentheimer Tourist-Information im Alten Rathaus wird künftig von Stefanie Imhof geleitet.

Bad Mergentheim. Stefanie Imhof folgt in dieser Funktion auf Veronika Morgenroth, die sich seit Mitte April in Elternzeit befindet. Sie wechselt aus München in die Kurstadt. Zuletzt war sie als Senior Key Account Manager bei der Münchener FTI Touristik tätig. Stefanie Imhof hat eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau absolviert und daran noch ein Studium mit dem Bachelor-Abschluss „Tourism & Travel Management“ angeschlossen.

Rückkehr in Geburtsstadt

Mit der neuen Stelle in Bad Mergentheim kehrt sie in ihre Geburtsstadt zurück: „Ich möchte mich für meine touristisch so vielfältige Heimatregion einbringen – und darauf freue ich mich sehr. Gerade am Ende der für den Tourismus harten Pandemie gilt es, gemeinsam mit allen Partner-Institutionen und Betrieben das große Potenzial der Stadt als eine der stärksten Urlaubs-Destinationen in Baden-Württemberg voll auszuschöpfen“, sagt Stefanie Imhof. Daran wolle sie engagiert mitwirken.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Fachbereichsleiter Kersten Hahn hießen die neue Leiterin der Tourist-Information willkommen und wünschten ihr viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben. Stefanie Imhof bringe nicht nur eine breite touristische Qualifikation mit, sondern auch mehrjährige Praxis-Erfahrung in Marktanalyse, Reise-Organisation und Projektsteuerung, betonen beide.

In der neuen Funktion hat Stefanie Imhof auch die stellvertretende Fachbereichsleitung des Kultur- und Tourismusamtes (Fachbereich 4) inne. Zum Fachbereich gehören neben Tourismus die weiteren Sachgebiete Veranstaltungsmanagement und Sport, Stadtbücherei, Volkshochschule sowie Jugendmusikschule. stv