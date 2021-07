Stausee wird Konzertarena

Schwäbisch Hall. Ein Seenachts-Konzert findet am Sonntag, 25. Juli, um 19 Uhr am Starkholzbacher See bei Schwäbisch Hall statt.

Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln den idyllisch gelegenen kleinen Stausee in eine sympathische Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Das Salonorchester spielt von seiner schwimmenden Bühne aus live auf klassischen Instrumenten ganz ohne Verstärker Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Es werden Stühle gestellt und das Publikum bringt Decken mit, lagert im Gras am nahen Ufer und lauscht der leichten klassischen Muse und Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker.

Das umfangreiche Konzert gliedert sich in drei Teile mit zwei Pausen. Sollten das Konzert witterungsbedingt abgesagt werden müssen, hoffen die Saloniker, dass die Besucher den Preis für die Eintrittskarten spenden. Auf Wunsch wird das Geld zurückerstattet. Weiteres per mail an ticketing@saloniker.de oder per Kartentelefon 07192/9366931.