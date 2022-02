Statt „no control“ gab es „no chance“

Uffenheim. Im Rahmen einer Fahndungskontrolle wurde am Donnerstag Nachmittag auf der Autobahn A 7 in Fahrtrichtung Norden ein Kastenwagen an der Anschlussstelle Uffenheim ausgeleitet, um die beiden Insassen und ihr Transportgut zu überprüfen.

Der 21-jährige Fahrer zog sogleich einen ukrainischen Dienstausweis hervor und gab sich als Polizeibeamter aus. Mit den Worten: „No control“ wollte er wohl die beiden Polizisten der Polizeiinspektion Rothenburg dazu bringen, die Kontrolle abzubrechen. „No chance“ – die ersten Abfragen im Fahndungssystem ergaben Hinweise, die die Beamten vielmehr zum genaueren Hinschauen bewog.

So fanden die Fahnder heraus, dass einer der beiden sich illegal in Deutschland aufhielt und bereits Voreinträge wegen Ladendiebstahls hatte. Im Fond des Fahrzeuges fanden sich drei Kartons mit einer größeren Anzahl kosmetischer Artikel, teurer Nahrungsergänzungsmittel und elektrischer Zahnbürsten. Rechnungen für die Sachen, im Wert von rund 3000 Euro, gab es nicht.

Dafür fand sich ein großer präparierter Sack, der mit Alufolie und Paketklebeband versehen war – offensichtlich um alarmgesichertes Diebesgut aus Geschäften zu bringen und eine dazu passende Rucksacktasche. Letztlich wurden die beiden osteuropäischen Männer im Alter von 21 und 41 Jahren vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Rothenburg gebracht.

Am Freitag wurden sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Tatvorwurf des gewerbsmäßigen/ bandenmäßigen Ladendiebstahls wurde bejaht und die Untersuchungshaft angeordnet. Weiterhin laufen Ermittlungen gegen den 41-jährigen wegen illegalen Aufenthalts und gegen den Jüngeren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgrund Mitführens eines Ein-handmessers, des Verdachts der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von Titeln.