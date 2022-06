Startschuss zum Stadtradeln

Niederstetten. Mit über hundert RadlerInnen in 17 Teams starten Niederstetten in diesem Jahr in die Stadtradelaktion des Klimabündnisses. Zum gemeinschaftlichen sammeln der ersten Kilometer starteten am Donnerstag gleich nach dem Startschuss zwei Radlergruppen vom Frickentalplatz aus Richtung Oberstetten oder Markelsheim.

Anmelden kann man sich immer noch online über die Homepage der Stadt oder direkt in der Städtische Mediothek. Gesammelt werden die Kilometer dann online jeweils über die Stadtradel-App oder auch gerne als Nachtrag in der Mediothek. stv