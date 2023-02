Startschuss für den Glasfaser-Ausbau

Tauberrettersheim. Im nächsten Jahr wird auch in Tauberrettersheim Glasfaser Einzug halten. Dazu unterschrieb Bürgermeisterin Karin Fries mit der GlasfaserPlus eine entsprechende gemeinsame Erklärung. In diesem Rahmen werden rund 300 Adressen und 400 Haushalte im Gemeindegebiet angeschlossen.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter. Ein Glasfaseranschluss überträgt stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit. Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. Damit können alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden, so Thomas Weigand von der Telekom Technik NL Süd bei der Vertragsunterzeichnung. In Zukunft werden sogar noch höhere Geschwindigkeiten möglich sein, denn die Bandbreite auf einem Glasfaserkabel ist nahezu unbegrenzt. „Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben und so unseren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft schnelles, zuverlässiges Internet bieten können“, so Erste Bürgermeisterin Karin Fries.

Die Finanzierung verhält sich in dem Weinort etwas anders als in den meisten Kommunen. Es handelt sich hier um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfaser Plus. Die Kosten trägt komplett Glasfaser Plus, der übliche staatliche Zuschuss von zehn Prozent ist daher nicht nötig.

Sehr erfreut ist Fries, dass die Anschlüsse, wie bei der Bürgerversammlung zugesagt, bei rechtzeitiger Buchung kostenlos bleiben. Erst bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben, bei der Telekom betragen diese z.B. einmalig rund 800 Euro. Ein eigenwirtschaftlicher Ausbau ist nicht in allen Kommunen möglich, betont Weigand. Er hänge von einigen Faktoren ab. Der Nutzer habe aber später trotzdem die freie Wahl, wo er seinen Vertrag bucht. Mit dem Ausbau soll nach jetzigen Plänen Ende 2024 begonnen werden.