Start in Reitturniersaison

Rot am See. Saisonstart beim RFV Rot am See: Trotz des Aprilwetters sorgen viele Voranmeldungen beim Start in die Reitturniersaison für gute Stimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag 9. und Sonntag 10. April stehen 22 Prüfungen auf dem Programm: von Einsteiger und Breitensport-Wettbewerben bis hin zu anspruchsvollen Springprüfungen der Klasse M** (135 cm).

Traditionell zum Saisonstart ist das Turnier als sogenannte Late Entry-Veranstaltung ausgeschrieben, das heisst, dass sich die Teilnehmer bis eine Stunde vor Prüfungsbeginn noch kurzfristig entscheiden können, an den Start zu gehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freut sich: „Mit dem Late Entry-Modus können wir zu Beginn der Saison Pferd und Reiter die Möglichkeit geben, ganz gezielt in Prüfungen an den Start zu gehen, die dem tagesaktuellen Leistungsstand entsprechen. Dennoch haben wir bereits jetzt Startplatzreservierungen vorliegen, die uns am Samstag und Sonntag ein Programm von täglich mindestens zehn Stunden auf zwei Turnierplätzen erwarten lassen“, sagt Hollenbach und fügt hinzu: „Da kann uns auch das Aprilwetter die Stimmung nicht trüben.“