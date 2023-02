Starkes Zeichen für Berufsausbildung

Mulfingen. Die Erwartung, Spannung und Vorfreude der Studenten und Auszubildenden von ebm-papst sind enorm. Auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April werden sie den Weltmarktführer eigenständig repräsentieren und dem internationalen Publikum die neuesten Highlights bei Ventilatoren und Motoren vorstellen. Unter dem Motto „Zukunftshelden“ hat das 15-köpfige Nachwuchsteam bereits den gesamten Messeauftritt in Eigenregie geplant und organisiert. „Wir wollen mit diesem Projekt ein klares Zeichen für die zentrale Bedeutung der dualen Berufsausbildung in Deutschland setzen und zeigen, welche hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten eine moderne Ausbildung heute bietet“, sagt Dr. Klaus Geißdörfer, Vorsitzender der Geschäftsführung bei ebm-papst.

Viele Ausbildungsplätze bleiben heute unbesetzt und junge Menschen, besonders für Technik zu begeistern, stellt viele Unternehmen mittlerweile vor enorme Herausforderungen. Dies gilt auch für den Technologieführer ebm-papst mit Ausbildungsstandorten in Mulfingen, St. Georgen, Landshut und Lauf.

Laut Presseinformation des Verbands deutscher Maschinen und Anlagenbauer VDMA blieben im vergangenen September über 11 000 Ausbildungsstellen in maschinenbaurelevanten Berufen unbesetzt. Bei ebm-papst waren von über 100 neuen Ausbildungsstellen 2022 knapp 20 Plätze offen und die Entwicklung spitzt sich weiter zu.

„Besonders über die Ausbildung gewinnt unser Unternehmen die dringend benötigten Fachkräfte, um weiterhin in Deutschland erfolgreich zu bleiben“, weiß Kim Ziegler, angehende Wirtschaftsingenieurin im zweiten Lehrjahr und Mitglied des jungen Organisationskernteams des Hannover Messe Projektes.

Kim Ziegler und ihre Kollegen Melanie Bildhoff (Studentin Onlinemedien) und Maximilian Chrzan (Ausbildung Industriekaufmann) stemmen gemeinsam mit ihrem Nachwuchsteam die gesamte Planung, angefangen vom Standkonzept über die Produktauswahl, von der Kontrolle der Budgets, dem Timing, der Pressekommunikation bis hin zum persönlichen Einladungsmanagement von Spitzenpolitikern

Und um auch optimal auf ihren Messeauftritt vorbereitet zu sein, hatten die vier einen Schulungsplan erstellt, der Produktschulungen, Persönlichkeitscoachings, Messetrainings sowie

Teambuildingaktionen für einen starken Zusammenhalt der jungen Gruppe enthält. Für Feedback hatte sich das Team im Vorfeld Paten ausgewählt, die bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten.

Dr. Sonja Fleischer, Gruppengeschäftsführung Personal. „Ich bin stolz auf unsere Nachwuchskräfte. Es ist fantastisch zu sehen, wie sie diese Aufgabe mit Begeisterung angehen und umsetzen. Die Hannover Messe ist eine tolle Plattform, um zu zeigen, wie wir die Übertragung von Verantwortung mit hohem kreativem Freiraum im Unternehmen leben und unsere Jüngsten einfach machen lassen. Es wäre schön, wenn wir mit diesem Projekt das Interesse für die duale Berufsausbildung steigern könnten.“ Und so hofft der Ventilatorspezialist aus Mulfingen neben vielen neuen Nachwuchskräften auf das Interesse der internationalen Messebesucher an seinen neuesten effizienten und intelligenten Ventilatorinnovationen für die aktuellen Themen der Zeit wie Wärmepumpen, Datacenter, Reinraum oder Vertical Farming.

Für die ebm-papst Zukunftshelden gilt derweil Planung, Organisation und Training, um am 17. April in Halle 7 am Stand C50 des größten Messegeländes der Welt perfekt vorbereitet zu sein und zu zeigen, wie das Unternehmen Lufttechnik in ein neues Zeitalter führt.