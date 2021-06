Stark betrunken Unfall verursacht

Blaufelden. Ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer war am Montag gegen 17.30 Uhr auf der L 1001 von Schrozberg in Richtung Blaufelden unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur L1008 Richtung Lindlein kam er zu weit nach links in den Gegenverkehr. Ein nachfolgender Zeuge versuchte noch den Opel-Fahrer durch Hupen auf seinen Fehler aufmerksam zu machen.

Dieser reagierte aber offenbar nicht und kollidierte kurz nach der Abzweigung mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito eines 34-Jährigen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der 50-Jährige einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro.

Dem 50-Jährigen droht nun nach Angaben der Polizei unter anderem eine Strafanzeige.

