Stadtradeln startet am 20. Juni

Hohenlohekreis. Mit einem Fahrradfest am Montag, 20. Juni, startet das Stadtradeln 2022 im Hohenlohekreis. Landrat Dr. Matthias Neth und Oberbürgermeister Thilo Michler begrüßen ab 16.30 Uhr Radlerinnen und Radler in der Cappelaue in Öhringen, auf dem Platz rund um das Rollschuhfeld. Die Besucher erwarten viele Aktionen und Informationen rund um die Themen Rad, alternative Mobilität, Gesundheit und Klimaschutz. Außerdem erhalten alle, die mit dem eigenen „Drahtesel“ kommen, ein kleines Präsent für ihr Fahrrad. Bereits über 1000 Hohenloherinnen und Hohenloher haben sich für die diesjährige Aktion registriert. Darunter befinden sich auch zwei so genannte Stadtradeln-Stars, die drei Wochen komplett auf das Auto verzichten werden: Barbara Gläser und Jürgen Scheufler. Barbara Gläser vom Team „Öhringen Klimaneutral“ hat bereits im vergangenen Jahr am Stadtradeln teilgenommen und tolle Erfahrungen gemacht. Nachdem sie auch den Winter über weitergeradelt ist, hat sie schließlich im April ihr Auto verkauft. „Als Stadtradeln-Star möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ein Verzicht aufs Auto möglich ist. Denn es gibt keinen Planeten B“, mahnt Barbara Gläser. Aus dem Team „Landratsamt“ will Jürgen Scheufler als Stadtradeln-Star drei Wochen kein Auto von innen sehen. Seit er sich ein Pedelec angeschafft hat, fährt er täglich von seinem Wohnort Öhringen nach Künzelsau ins Landratsamt. „Ich nehme in meinem Umfeld viel mehr wahr, wenn ich beispielsweise am frühen Morgen mit dem Sonnenaufgang los radle und das Erwachen in der Natur erlebe“, erzählt Scheufler.

Das Stadtradeln im Hohenlohekreis findet vom 20. Juni bis 20. Juli statt. Ziel ist es, gemeinsam möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zu unternehmen. Die Anmeldung erfolgt über www.stadtradeln.de/hohenlohekreis. Bei der Registrierung muss man sich einem Team zuordnen. Die Teams mit den meisten Kilometern pro aktivem Radler aus den Kategorien Unternehmen, Vereine, Schulen und Sonstige erhalten Genießergutscheine.