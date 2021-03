Hohenlohekreis. Das Landratsamt Hohenlohekreis hat am Sonntag offiziell die Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 an drei Tagen in Folge festgestellt (wir berichteten). Deshalb müssen die Museen im Hohenlohekreis und somit auch das Künzelsauer Stadtmuseum ab sofort wieder schließen. Auch ein Termin mit vorheriger Anmeldung ist aktuell nicht mehr möglich. Die Stadtbücherei Künzelsau darf nach vorheriger Terminbuchung (Click & Meet) geöffnet bleiben. Eine Terminbuchung ist unter Telefon 07940/ 9811611 oder über E-Mail stadtbuecherei@kuenzelsau.de möglich. Erst nach Bestätigung per E-Mail oder Telefon ist der Termin gültig. Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind Dienstag und Freitag von 9 bis 15 Uhr, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr.