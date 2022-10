Stadtführung und Vortrag

Künzelsau. Wie jeden Monat bietet die Stadtverwaltung Künzelsau eine öffentliche Stadtführung an. Zu Fuß geht es durch die Altstadt Künzelsaus am Samstag, 5. November, beginnend um 11 Uhr am Alten Rathaus, Balustraden-Seite. Gleichermaßen werden historische Aspekte und aktuelle Entwicklungen vorgeführt.

Die Anmeldung erfolgt über bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Stefan.Kraut@Kuenzelsau.de oder unter Telefon 07940/129-117. Noch bis zum 30. Oktober ist im Stadtmuseum die Ausstellung „Fluren, Stadtteile – eine Verwaltung“ zu sehen. Am Donnerstag, 27. Oktober, trägt Stefan Kraut dazu „Aus dem Alltag eines Aktuars“ vor – des Hilfsbeamten, der einst die Dorfschultheißen in ihren Ämtern unterstützte. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Künzelsau statt.

Info: Anmeldungen erfolgen bei der Volkshochschule unter Telefon 07940/9219-0 oder per E-Mail an info@vhskuen.de.