Stadtführung durch Künzelsau

Künzelsau. Ganerben-Stadt, Weltmarktführer, Astronauten-Heimat – an diesen und anderen Schlagworten im Zusammenhang mit Künzelsau ist gar nicht vorbeizukommen, so die Ansicht von Stadthistoriker Stefan Kraut. „Genau für solche Menschen, die unsere Stadt besser kennenlernen möchten, habe ich eine Stadtführung konzipiert, die Moderne mit der Historie vermengt und in etwa anderthalb Stunden interessante Grundinformationen vermittelt.“

Neben den historischen Sehenswürdigkeiten werden die besonderen Kultureinrichtungen und Einzelhandelsgeschäfte in Künzelsau gezeigt. Auch in den Folgemonaten wird jeweils am ersten Samstag eine Stadtführung angeboten. Aufgrund des Feiertags findet die nächste Stadtführung am Samstag, 8. Januar 2022 statt.

Die Führung am Samstag, 4. Dezember, beginnt um 11 Uhr. Treffpunkt für „Künzelsau entdecken und erleben“ ist unterhalb vom Alten Rathaus. Von 11 bis 11.15 Uhr ist die Überprüfung der Kontaktdaten und der 2G-Plus-Regel im Alten Rathaus eingeplant. Ungefähr 1,5 Stunden dauert der Rundgang. Die Abstandsregeln sind während der Stadtführung zu beachten und eine Anmeldung ist aufgrund von Corona erforderlich. Während der Führung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kontakt fürs Anmelden und Buchen bis spätestens Freitag, 3. Dezember um 18 Uhr: Stadtverwaltung Künzelsau, Stefan Kraut, 07940/129-117, stefan.kraut@kuenzelsau.de. Außerdem werden die Kontaktdaten erfasst. Mit Eintritt der Alarmstufe ll gilt für die Stadtführung die 2G-Plus-Regel (Impf- oder Genesenennachweis und aktueller Antigen-Schnelltest).