Stadt will Kläranlage erhalten

Aub. Schon seit Jahren beschäftigt die Abwasserbehandlung den Auber Stadtrat. Ist es sinnvoller, die eigene Kläranlage zu erneuern oder an die Großkläranlage des Abwasser-Zweckverbandes Ochsenfurt anzuschließen? Nach Worten von Bürgermeister Roman Menth sei der Betrieb der eigenen Kläranlage bis Ende 2026 nochmals genehmigt worden. Doch nur, wenn erhebliche Sanierungsmaßnahmen erfolgten oder eben die Abwässer künftig in Winterhausen geklärt würden.

Ingenieur Hans-Ulrich Hoßfeld vom Ingenieurbüro Hoßfeld und Fischer in Bad Kissingen stellte dem Ratsgremium als Entscheidungshilfe die Ergebnisse einer Voruntersuchung vor.

Die Kläranlage in Aub. © Alfred Gehring

Bei einer eigenen Anlage könne die Stadt selbst entscheiden, wann sie welche Maßnahmen durchführt. Bei Anschluss nach Ochsenfurt sei man nur Gasteinleiter, müsse sich einkaufen, sei auch weiterhin für die Zuleitung bis zum Übergabepunkt zuständig, habe dafür aber fachkundige Betreuung.

Solle die eigene Kläranlage saniert werden, müsste die Abwassermenge vermindert werden. Dafür könne das Nachklärbecken in seiner aktuellen Form erhalten werden. Das Reglersystem sei auf dem neuesten Stand, weitere Maßnahmen seien erforderlich wie die Erneuerung der Belebung im Belebungsbecken oder den Austausch der dortigen Pumpe. Weiter seien bautechnische Maßnahmen wie die Erweiterung des Gebäudes nötig, um Gerätschaften unterzubringen. Auch die alte Pumpe am Belebungsbecken sei auszutauschen. Erneuert werden müsste auch die Steuerungs- und Elektrotechnik, auch ein Prozessleitsystem sei nötig. Ratsam sei auch eine eigene Schlammentwässerungsanlage, um die Entwässerung des Klärschlamms neu zu regeln. Entschließe man sich für den Anschluss an die Großkläranlage, müsse eine Pumpleitung zum Übergabepunkt bei Oellingen errichtet werden. Dazu gebe es zwei Varianten: entweder die Stadt Aub grabe neue und müsste dafür Straßen aufbrechen oder die Leitung verlaufe um den Steinbruch herum. Problematisch sei der Höhenunterschied, der im Bereich des Anstieges notfalls mit Druckluft geleert werden müsse – mit hohem Energieverbrauch. Zusammengefasst schätzt Hoßfeld die Kosten für die Sanierung der eigenen Kläranlage auf rund 2,51 Millionen Euro bei jährlichen Betriebskosten von 319 325 Euro. Der Anschluss nach Winterhausen werde rund 5,26 Millionen Euro kosten bei Betriebskosten von jährlich 342 602 Euro. „Richten Sie Ihre Kläranlage her“, riet Hoßfeld dem Rat. „Sie werden damit nicht glücklich, fahren aber langfristig besser als beim Anschluss an die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes“. „Wenn wir auf Fördermittel hoffen, sieht die Situation noch eindeutiger aus,“ fügte der Bürgermeister an. Bezuschusst werde nur die wirtschaftlich sinnvollste Variante. Bei Sanierung der eigenen Anlage sei mit rund 300 000 Euro Zuschüssen zu rechnen.

Den Personalbedarf bezifferte Hoßfeld auf vier bis fünf Personen und empfahl, sich mit umliegenden Kläranlagenbetreibern abzustimmen, um Arbeitskräfte optimal einzusetzen.

Die Anlage zu sanieren, während sie in Betrieb ist, fand er „sehr ehrgeizig“. Die Baumaßnahme selbst werde voraussichtlich eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Nach der Vorstellung der Voruntersuchung sprach sich der Stadtrat einstimmig für die Sanierung der eigenen Kläranlage aus. Sie muss bis zum Jahresende 2024 geplant und bis Ende 2026 ausgeführt sein.