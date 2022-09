Stadt-Sommer mit „Little Miss Martin“

Künzelsau. Ein letztes Mal heißt es am Donnerstag, 8. September „Sommer in der Stadt“ in Künzelsau. Von 17 bis 21 Uhr sorgt die Band Little Miss Martin für Unterhaltung in der Oberen Hauptstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Soul-Rock-Funk Band mit ihrer charismatischen Sängerin Miriam Martin covert Stücke von Interpreten wie Stevie Wonder, Tina Turner, Joss Stone, Amy Winehouse oder Lenny Kravitz, denen sie ihren eigenen Stempel aufdrückt. Es ist bewirtet. Der Eintritt ist frei.

Platz nehmen, den Sommer und die Stadt genießen – dazu lud die Stadtverwaltung Künzelsau von Juni bis September an zwölf Abenden nun schon im dritten Jahr ein.

Mehr zum Thema KulTour Veranstaltungstipps: Zarrella und Festivals laden zum Tanz Mehr erfahren

Zum gemütlichen Verweilen wurden an verschiedenen Stellen Sandflächen geschaffen sowie Liegestühle, Oleanderpflanzen und Palmen aufgestellt. Ziel der Stadtverwaltung war und ist es weiterhin, die Künzelsauer Innenstadt attraktiv und lebendig zu präsentieren. Deshalb organisiert das Kultur- und Veranstaltungsteam der Stadtverwaltung die Termine, engagiert die Live-Bands und übernimmt die Gagen. Damit erhalten die Künzelsauer Gastronomiebetriebe die Möglichkeit, an ihren Standorten die Besuchenden in eigener Regie und Verantwortung mit Essen und Getränken zu bewirten.

Die „Sommer in der Stadt“-Abende wurden in der Corona-Zeit als Unterstützung der Gastronomiebetriebe gestartet. Die Live-Musik-Abende kommen laut Stadtverwaltung so gut an, dass sie in der Zwischenzeit dauerhaft in den Künzelsauer Veranstaltungskalender aufgenommen sind. stv