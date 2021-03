Mehr als eine Million Euro fehlen der Stadt Niederstetten, um ihre laufenden Ausgaben zu decken. Um diese Summe einzusparen, muss neu gedacht werden. Vielen wird das nicht gefallen.

AdUnit urban-intext1

Niederstetten. 1,085 Millionen Euro oder grob gerechnet 2000 Euro pro Bürger fehlen der Stadt im aktuellen Ergebnishaushalt. Aus diesem Topf bestreitet sie wenn man so will ihre Grundbedürfnisse. Verglichen mit einem Privathaushalt wären das etwa Kosten wie Miete, Wasser, Strom und Lebensmittel. Muss die Kommune hierfür einen Kredit aufnehmen, kann das auf Dauer nicht gut gehen. Das weiß auch das Landratsamt, dessen Kommunalaufsicht den Haushalt der Städte überwacht.

Geldsorgen nicht neu

Die Geldsorgen sind in Niederstetten nicht neu. Und auch in den umliegenden Gemeinden kämpft man mit ähnlichen Problemen, den typischen Schwierigkeiten ländlicher Kommunen im strukturschwachen Raum: einer großen Gemeindefläche mit vielen kleinen Ortschaften, die alle eine gewisse Infrastruktur brauchen, steht eine kleine Zahl von Bürgern, also Steuerzahlern und Industrieansiedlungen gegenüber. Investitionen kann man sich nur leisten, wenn das Land einen Großteil der Kosten übernimmt. Doch oft reicht nicht einmal das Geld, um den restlichen Eigenanteil zu finanzieren: zuletzt hatte die Stadt deshalb die energetische Sanierung des Bildungszentrums auf Eis gelegt. Gibt es einen Weg aus diesem ständigen Balancieren auf dem Drahtseil, eine Möglichkeit, in ein Fahrwasser zu gelangen, das eine ruhigere Reise in die Zukunft verspricht? Dieser Frage hat sich das Gremium jetzt gestellt und beschlossen, die Diskussion darüber öffentlich zu führen, auch um etwaige unbeliebte Entscheidungen für den Bürger nachvollziehbar zu machen.

Schon öfter hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigt. Diesmal strebt der Gemeinderat jedoch eine grundlegende Verbesserung an, die auch bestehende Strukturen infrage stellt. Bei der Erarbeitung eines Konzepts hat man auf die Hilfe eines Fachmanns zurückgegriffen, Professor Wolfgang Hafner vom Steinbeis-Transferzentrum, Bereich Öffentliche Verwaltung, aus Weil am Rhein (siehe unten stehenden Bericht).

Mehr Plus, weniger Minus

AdUnit urban-intext2

Bevor er seine Ausführungen begann, hatte Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann die aktuelle Finanzsituation der Stadt dargestellt. Die Zuspitzung der Haushaltslage habe sich schon seit dem Jahr 2019 abgezeichnet, sagte sie, weshalb der Gemeinderat bereits im Juni 2020 eine Haushaltssperre erlassen hatte: nur noch absolut Notwendiges, Unaufschiebbares wird genehmigt. Dadurch konnte man, so die Kämmerin, letztes Jahr bereits 200 000 Euro einsparen. Das war auch nötig. Die Kommunalaufsicht hatte von der Stadt nämlich ein Haushaltskonsolidierungskonzept gefordert, weil auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 „nichts Gutes verspricht“, so Olkus-Herrmann.

Mehrfach hatten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsvorberatungen für 2021 nichtöffentlich getroffen, um in vier Arbeitsgruppen Einsparungsmöglichkeiten aufzuspüren. So hatte man das ursprüngliche Minus von 1,5 Millionen auf knapp über eine Million gesenkt. Um noch weiter einzusparen, müssten auf der einen Seite Standards gesenkt, auf der anderen die Ertragsseite verbessert werden. Die letztes Jahr beschlossene Haushaltssperre werde auch weiter gelten und nur noch „unabweisbare Aufgaben“ erlauben, die in „sachlicher oder zeitlicher Hinsicht“ keinen Aufschub erlauben. Olkus-Herrmann zeigte sich „überzeugt“, dass die erarbeiteten Vorschläge schon im laufenden Jahr finanzielle Erleichterung bringen würden. Eine Konsolidierung der Haushaltssituation könne nach ihrer Meinung nur eine „gemeinsame Aktion“ sein. Nur wenn sie gelinge, könne die Stadt genug Geld aufbringen, um sich Investitionen leisten zu können, die die Stadt auf Dauer attraktiv erhalten.