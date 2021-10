Spurensuche und mehr

Aub. Die jüdische Gemeinschaft begeht 2021 ein besonderes Jubiläum: Auf eine Anfrage aus Köln erließ der römische Kaiser Konstantin vor 1700 Jahren ein Edikt, wonach Juden in Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung berufen werden konnten. Dieses Dekret aus dem Jahr 321 gilt als der älteste Beleg für die Existenz jüdischer Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands.

Auch Aub hat eine lange jüdische Geschichte, die es zu würdigen gilt, als Teil des Lebens in der Stadt, aber auch mit den dunklen Kapiteln der Verfolgungen und Pogrome, zuletzt in der Zeit des Nationalsozialismus.

Verschiedene Veranstaltungen zwischen dem 24. und 31. Oktober wollen dazu beitragen.

Seit Juni 2020 gibt es am Würzburger Hauptbahnhof mit dem „DenkOrt Deportationen 1941 – 1944“ einen neuen Erinnerungsort. Künstlerisch gestaltete Gepäckstücke aus unterschiedlichen Materialien erinnern an die Menschen, die direkt aus Unterfranken deportiert wurden und an die zerstörten jüdischen Gemeinden. In diesen Gemeinden mit ehemals jüdischem Leben findet jeweils ein identisches Gepäckstück seinen Platz, zur Erinnerung und zur Mahnung vor Ort. Auch jüdische Mitbürger aus Aub, die nach den schrecklichen Geschehnissen der Reichspogromnacht und der antijüdischen Stimmung nicht länger hier leben konnten und Aub verließen, wurden von Würzburg aus deportiert.

An sie erinnert in Würzburg und in Aub zukünftig jeweils ein Koffer aus Muschelkalk, gestaltet von Altbürgermeister und Steinmetz Robert Melber. In Würzburg wurde der Auber Koffer bereits am 24. September zusammen mit weiteren Gepäckstücken in den „DenkOrt Deportationen“ eingefügt.

In Aub wird der entsprechende Koffer am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr aufgestellt. Standort ist ein Areal vor dem Auber Schloss, dem früheren Sitz des Amtsgerichts. Dorthin wurden in der Reichspogromnacht – zum Teil mit Gewalt – die jüdischen Mitbürger gebracht und stundenlang festgehalten.

An den Sonntagen 24. und 31. Oktober starten jeweils ab 14 Uhr auf dem Marktplatz Führungen mit dem Thema „Sie waren unsere Nachbarn“ – Spuren jüdischen Lebens in Aub.

Am Montag, 25. Oktober, um 19 Uhr findet im Spitalmuseum der Vortrag „Staub und Sensationen – Genisafunde aus Aub“ statt. Referentin ist Dr. Martina Edelmann, Leiterin des Jüdischen Kulturmuseums mit Synagoge in Veitshöchheim und Leiterin des Genisaprojektes. Der Begriff Genisa (Plural: Genisoth) bedeutet Schatzkammer, Aufbewahrungsort für wertvolle Gegenstände oder Depot.

Dies kann ein Gefäß, ein Kasten oder ein abgeschlossener Raum in einem Gebäude sein. In Süddeutschland waren es die Dachböden der Synagogen. Im Vortrag werden die Funde aus Aub genauer vorgestellt.

Am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr findet im Spitalmuseum ein Vortrag von Dr. Rotraud Ries, Leiterin des Johanna Stahl-Zentrums für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken, statt. Thema: „Landjuden in Unterfranken und anderswo – Ein Vergleich“.

Am Beispiel Unterfrankens wird gezeigt, welche Auswirkungen das Leben auf dem Land für die wirtschaftliche Stellung und die kulturelle Entwicklung der jüdischen Bevölkerung hatte und welche Spuren jüdisches Leben in den Dörfern und Kleinstädten hinterlassen hat.

Am Freitag, 29. Oktober, heißt es um 20 Uhr in der Spitalkirche „Musik und Rezitation“ mit Pia Viola Buchert, Mezzosopran, Maria Waloschek, Klavier und Christian Kleinert, Rezitation.

Entartete Musik – mit diesem Begriff wurden im Naziregime all jene Werke der musikalischen Moderne des 20. Jahrhunderts gekennzeichnet, die nicht der Ideologie des Nationalsozialismus entsprachen. Ziel des Konzeptprogramms ist das Wiederaufleben lassen dieser vergessenen Musik.

Zutritt nur bei Akzeptanz der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienebestimmungen. Reservierung bei Johannes Wolf, e-mail arsmusica.jwolf@t-online.de.

Die Veranstaltung wird am Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, in der Röttinger Spitalkirche wiederholt.