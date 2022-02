Spritmangel hatte gravierende Folgen

Ohrenbach. Auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel, kurz vor der Rastanlage Ohrenbach (Landkreis Ansbach), fiel am Sonntagvormittag ein Pkw mit italienischer Zulassung auf, der wegen Spritmangels auf dem Standstreifen liegen geblieben war. Die fünf männlichen Insassen im Alter zwischen 26 und 49 Jahren liefen teilweise auf dem Pannenstreifen und auf der Fahrbahn umher.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Teil der angetroffenen Männer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, was zu einer Durchsuchung der Personen und des Autos führte. Bei der Kontrolle wurde beim 49-jährigen Fahrer des Autos ein Drogenvortest durchgeführt, der auf den vermutlichen Konsum von Kokain hindeutete.

Steuerpflichtig

Der 49-jährige hat nun mit einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz zu rechnen.

Bei einem 25-jährigen Mitfahrer wurden Rauschgiftutensilien mit Cannabis-Anhaftungen gefunden, was ihn zum Beschuldigten in einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz machte.

Da sich der eigentliche 39-jährige Halter des Fahrzeugs schon längere Zeit in Deutschland aufhielt und der Pkw noch auf seine Mutter in Neapel zugelassen war, wird der Pkw in Deutschland steuerpflichtig.

Dies hat zur Folge, dass gegen den Mitfahrer ein Strafverfahren nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet wurde.

