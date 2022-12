Sportabzeichen überreicht

Weikersheim. An der Gemeinschaftsschule Weikersheim legten 93 Schüler und -innen ihr Sportabzeichen ab. So konnte Rektor Peter Pflüger an die stolzen Absolventen die Urkunden für 22 Gold, 44 Silber und 27 Bronzeabzeichen überreichen. Das linke Bild zeigt die Schüler und -innen der Klassen 1 bis 4 mit der Sportlehrerin Tanja Braun und Sportlehrer Michael Pfisterer. Das rechte Bild zeigt die Schüler und -innen der Klassen 5 bis 10 mit Rektor Peter Pflüger, Sportlehrerin Tanja Braun und Sportlehrer Michael Pfisterer. Bild: Wolz

