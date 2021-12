Ein Unbekannter überfiel am Mittwoch eine Spielhalle in Gollhofen (Landkreis Neustadt Aisch- Bad Windsheim). Gegen 22.45 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Spielhalle in der Industriestraße des Gewerbegebiets Zweckverband Gollhofen/Ippesheim. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin zu Fuß mit der Beute in Richtung eines nahe

...