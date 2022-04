Spielerbänke übergeben

Niederstetten. Im Rahmen ihres jährlichen Azubi-Projekts übernahm das zweite Lehrjahr des Niederstettener Werkzeugherstellers Bass die Herstellung von zwei professionellen Spielerbänken für die Fußballabteilung des TV Niederstetten.

Die Industriemechaniker waren für Konstruktion und Umsetzung, die Industriekaufleute für die Beschaffung der Materialien und das Design zuständig. Eine besondere Herausforderung stellte laut den Azubis die Mobilität und gleichzeitige Stabilität dar. Auf den beiden Spielerbänken können nun jeweils sechs Einwechselspieler in massiven, überdachten beinahe Bundesliga-tauglichen „Hütten“ Platz nehmen, diese sind aber dennoch mobil und können nach dem Fußballspiel von der Tartanbahn gerollt werden. Pünktlich zum ersten Heimspiel der aktuellen Rückrunde wurden die Bänke von Bass an den Seitenlinien aufgestellt und an die Fußballer übergeben. Durch die Spielerbänke sind nun sowohl die Spieler des TVN als auch die Gastmannschaften vor jeder Witterung geschützt und können das Spielgeschehen aus komfortablen Sitzen verfolgen. Auch bei Bass kommt es getreu dem Motto „You‘ll never work alone“ in Anlehnung auf die bekannte Fußball-Hymne auf Teamwork an, weshalb ein besonderes Augenmerk beim Design auf die erfolgreiche Zusammenarbeit des Vereins beziehungsweise der Fußballabteilung mit dem heimischen Unternehmen geworfen wurde.

