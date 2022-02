Sphärische Klänge aus 21. Jahrhundert

Weikersheim. Live-Musik von Brahms und Ligeti in intimer Atmosphäre hören die Besucher des Konzerts mit dem französischen Streichquartett „Quatuor Agate“ am Freitag, 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim.

Sphärische Klänge aus dem 21. Jahrhundert treffen auf vollendete romantische Klangkunst: im zweiten Nah dran-Konzert der Spielzeit präsentiert das preisgekrönte junge Ensemble Musik in allen Farben. Bei Getränken und Snacks, an kleinen Tischen im großen Konzertsaal und mit besonderer Illumination kann man dem Alltag entfliehen und Musik nah und mitreißend erleben. Ein Hör- und Seherlebnis der besonderen Art mit vier Jungstars aus Frankreich. Tickets gibt es unter tauberphilharmonie.de, Telefon 07934/995 999 9 oder in den FN-Kundenforen in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

