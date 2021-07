Speed Dating-Kunst in Crailsheim am 11. August

Crailsheim. Die Ausstellung „Peter Jakob Schober. Tradition und Moderne“ im Stadtmuseum Crailsheim zeigt über 60 Arbeiten des vielseitigen Künstlers Peter Jakob Schober (1897 – 1983). Anhand von drei Werken können Besucher den Künstler Peter Jakob Schober am Mittwoch, 11. August, näher kennenlernen.

Los geht die Bildbetrachtung um 18 Uhr vor einem Gemälde, das den Stuttgarter Bahnhof zeigt. Bei dem 1923 entstandenen Werk ist Schober in Stimmung und Malweise noch ganz dem Impressionismus verbunden. Auch das Thema erinnert an ikonische Bilder dieser Kunstströmung, wie an Claude Monets 46 Jahre früher entstandene Serie vom Pariser Bahnhof Saint-Lazare.

Das Bild „Stuttgarter Bahnhof“ ist das frühste Werk in der Ausstellung und der Ausgangspunkt, um die weitere künstlerische Entwicklung Schobers zu verfolgen. Als nächstes gibt es eine Begegnung mit Ministerpräsident Dr. Gebhard Müller. Das 1959 von Schober geschaffene Porträt hängt sonst im Staatsministerium in der Porträtsammlung der Villa Reitzenstein. Zu seinen Lebzeiten versah die Presse Schober übrigens mit dem Titel „Hofmaler der Prominenz“. Museumsleiterin Friederike Lindner geht der Frage, was es mit dieser Auszeichnung und Schober Porträtkunst auf sich hat, nach.

Bei der dritten Arbeit geht es mit einem Betonglasfenster um „Kunst am Bau“. Das Werk nimmt im Schaffen des Künstlers einen wichtigen Platz ein. Hier zeigt er seine Experimentierfreude mit Materialien und Techniken.

Für „Speed Dating Kunst: 3 x Peter Jakob Schober“ ist eine Anmeldung erforderlich: e-mail info.stadtmuseum@crailsheim.de oder Telefon (AB) 07951/4033720, Erläuterungen: Museumsleiterin Friederike Lindner.