Spartacus-Tochter erzielt den Tageshöchstpreis

Ilshofen. Die Zuchtrinder- und Nutzkälberversteigerung der Rinderunion Baden-Württemberg fand in Ilshofen statt. Im Angebot standen neben 45 Stück Großvieh 318 Kälber und Fresser. Die Preise bei den Kuhkälbern zogen deutlich an, die Jungkühe und die Bullenkälber blieben im Preis konstant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Holsteins: Vom Betrieb Bullinger aus Rot am See-Werdeck wurden zwei robotergewohnte Jungkühe angeboten. Den Spitzenpreis von 2320 Euro erlöste eine makellose Selco-Tochter mit 33,5 kg Milch bei 3,5 kg Minutengemelk.

Fleckvieh: Die vier angebotenen Jungbullen wechselten flott zu durchschnittlich 2200 Euro den Besitzer. An der Spitze rangierte ein mischerbig hornloser Vasari-Sohn vom Zuchtbetrieb Hägele aus Heuchlingen-Holzleuten. Der Bulle überzeugte durch enormen Rahmen und glasklarem Fundament und erlöste 2350 Euro. Sehr qualitätsvoll präsentierten sich die 39 zum Verkauf angebotenen Jungkühe. Das durchschnittliche Tagesgemelk betrug 29,7 kg, in der Spitze 39,5 kg. Die Familie Stier aus Untermünkheim-Schönenberg stellte mit ihren beiden Herzau-Töchtern die beiden Spitzenjungkühe. Robotergewohnt, enorm körperstark und hervorragende Euter zeichneten diese beiden Tiere mit 35,5 beziehungsweise 32,8 kg Milch aus. Sie erlösten 2500 und 2540 Euro. Ebenfalls 2540 Euro erzielte eine formvollendete Herzmund-Tochter vom Betrieb Trick aus Alpirsbach-Hönweiler. Sie zeigte sich mit über 35 kg Tagesgemelk ebenfalls sehr leistungsbereit.

Den Tageshöchstpreis erlöste die Weber GbR aus Boxberg für ihre angebotene Spartacus-Tochter. Mit 22 Monaten abgekalbt, leistete sie 14 Tage nach der Kalbung bereits 28,1 kg Milch und zeigte deutlich die genetischen Stärken ihres Vaters: Super Fundament und fehlerfreies Euter. Ein bayrischer Zuchtbetrieb erhielt bei 2800 Euro den Zuschlag. Bei flottem Marktverlauf ergab sich ein Durchschnittspreis von 2133 Euro.

Preislich am meisten Zugewinne machten die 46 Kuhkälber. Im Mittel 81 kg schwer, ergab sich hier ein Durchschnittspreis von 3,68 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 298 Euro je Tier. Nahezu konstant blieb mit durchschnittlich 4,93 Euro netto je kg Lebendgewicht der Preis der 268 Bullenkälber. Der Stückpreis je Tier lag bei 429 Euro bei einem mittleren Gewicht von 87 kg. Allerdings lagen über 80 Prozent der Bullenkälber über fünf Euro. Ein deutliches Indiz, dass für top Qualitäten nach wie vor hohe Preise bezahlt werden. Sehr gefragt waren die drei angebotenen weiblichen Fresser. Die nächsten Auktionen finden am Mittwoch, 5. April (Kälber) sowie am 19. April (Großvieh) statt. Am 19. April wird das Angebot durch etwa 100 Jungrinder ergänzt. tsch