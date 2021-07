Spannungsvolle Dialoge beim Kunstverein Hohenlohe

Langenburg. Nachdem die erste für das Jahr 2021 geplante Ausstellung von Simone Distler und Bertl Zagst unter Corona-Bedingungen zu Beginn nur online zu sehen war und dann in die Verlängerung ging, die zweite geplante Ausstellung „Kunst und Therapie im Dialog“ auf das nächste Jahr verschoben werden musste sowie die dritte Veranstaltung im Crailsheimer Spitalmuseum abgesagt wurde, plant der Hohenloher Kunstverein die Eröffnung der vierten Ausstellung des Jahresprogrammes 2021 für kommenden Sonntag.

Paarweise, das ist die Ausstellung dreier Künstlermitglieder des Hohenloher Kunstvereins, Gerhard Deeg, Patricia Kühn-Meisenheimer und Sonja Streng jeweils mit befreundeten Künstlern.

„Paarweise“ lautet die neue Ausstellung des Hohenloher Kunstvereins in Langenburg. Im Bild Werke des Künstlerpaares Gerhard Deeg (links) und Andrea Maci. Eröffnung ist am Sonntag, 11. Juli, im Hofratshaus. © Kunstverein

Die Arbeiten aus Malerei, Grafik, Skulptur und Neue Medien/Rauminstallation der Künstlerpaare Gerhard Deeg und Andrea Maci, Patricia Kühn-Meisenheimer und Prof. Dr. Christian Fischer mit Prof. Guido Kühn sowie Sonja Streng und Wildis Streng zeigen sich in spannungsvollem Dialog. Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 11. Juli, um 11 im Hofratshaus Langenburg. Die Ausstellung ist bis 24. Oktober mittwochs und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die ausstellenden Künstler sind sonntags sowie an der Finissage am Sonntag, 24. Oktober, von 15 bis 17 Uhr anwesend.