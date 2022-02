Spannende Geschichten

Künzelsau. Häuser, Plätze und Gassen – viele Orte in Künzelsau haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Gerade in der Altstadt sind noch viele historische Gebäude vorhanden. Neben den historischen Sehenswürdigkeiten hat Künzelsau aber auch mit besonderen Kultureinrichtungen und familiengeführten Geschäften einiges zu bieten. Bei der Stadtführung „Künzelsau entdecken und erleben“ wird die Geschichte von Künzelsau erkundet. Ganerben-Stadt, Weltmarktführer, Astronauten-Heimat – an diesen und anderen Schlagworten im Zusammenhang mit Künzelsau ist gar nicht vorbei zu kommen, so die Ansicht von Stadthistoriker Stefan Kraut. Für alle, die Künzelsau besser kennenlernen möchten, wurde diese Stadtführung konzipiert, die Moderne mit der Historie vermengt und in etwa anderthalb Stunden interessante Informationen vermittelt. Immer am ersten Samstag im Monat wird die Stadtführung angeboten.

Die nächste Stadtführung ist am Samstag, 5. März, um 11 Uhr, Treffpunkt ist unterhalb vom Alten Rathaus. Anmeldung bis spätestens Freitag, 4. März, 12 Uhr: Stadtverwaltung Künzelsau, Stefan Kraut, 07940/129-117, stefan.kraut@kuenzelsau.de. Die nächste Stadtführung ist am Samstag, 2. April, geplant.

