Soziale Inklusion und Armutsbekämpfung als Ziele

Hohenlohekreis. Im Rahmen der neuen Förderrunde des Europäischen Sozialfonds (ESF), erstmals in der neuen Förderperiode 2021 – 2027 (ESF Plus), können Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen Projektanträge für beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für das Jahr 2022 stellen. Für die ESF-Förderung in Baden-Württemberg stehen in der Förderperiode 2021 – 2027 EU-Mittel in Höhe von knapp 219 Millionen Euro bereit. Hiervon steht dem Hohenlohekreis pro Kalenderjahr in der Regel ein Förderkontingent in Höhe von 165 000 Euro zur Verfügung.

Über das elektronische Antragsverfahren ELAN können für 2022 ab 16. August Projektanträge zentral bei der Landeskreditbank in Karlsruhe eingereicht werden. Zeitgleich sind Kopien bei der ESF-Geschäftsstelle im Hohenlohekreis vorzulegen. Die Frist endet am 30. September. Die Registrierung für das Online-Antragsverfahren und wichtige Informationen zur Antragstellung sind unter www.esf-bw.de zu finden.

Die Dach-Verordnung der Europäischen Kommission vom Mai 2020 sieht für den ESF Plus 13 so genannte spezifische Ziele vor, die teilweise mehrere Themen umfassen. In Übereinstimmung mit der Europäischen Säule sozialer Rechte wird der ESF Plus in Baden-Württemberg in drei zentralen Themenbereichen (spezifischen Zielen) aktiv sein:

Nachhaltige Beschäftigung (Ziel a), Lebenslanges Lernen und Fachkräftesicherung (Ziel g), Soziale Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Bekämpfung der Armut (Ziel h).

Die regionale Förderung bezieht sich auf das Ziel h: soziale Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Bekämpfung der Armut. Dieses beinhaltet folgende zwei Förderziele: Langzeitarbeitslose Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen und deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Familien sowie Junge Menschen am Übergang Schule/Beruf. Die Anträge müssen eines der vorgenannten regionalen Ziele beinhalten.