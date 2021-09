Seit mehreren Jahren wird um den 22. September, dem Geburtstag Hans Scholls, der „Crailsheimer Tag der Weißen Rose“ veranstaltet. In diesem Jahr geht es am Donnerstag, 23. September, im Ratssaal um die Lebensgeschichte seiner jüngeren Schwester Sophie. Der in Crailsheim bekannte Pastor und Autor Robert M. Zoske stellt dabei seine neue Biografie vor.

Sophie Scholl: Aus Anlass ihres 100.

...