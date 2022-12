Sonnenhof jetzt Diakoneo-Teil

Neuendettelsau/Schwäbisch Hall. Der „Sonnenhof“ ist nun Teil von Diakoneo. Nachdem die Einrichtung für Menschen mit Behinderung aus Schwäbisch Hall als gemeinnützige Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen worden ist, beginnt ab sofort die inhaltliche Integration in den Unternehmensverbund Diakoneo.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1100 Mitarbeitende sind nun Kolleginnen und Kollegen bei Diakoneo. Der Sonnenhof, zu dessen Geschäftsführerin Ina Strickstrock berufen worden ist, betreut in Schwäbisch Hall rund 3000 Menschen pro Jahr. 400 wohnen in den Häusern der Behinderteneinrichtung, 300 besuchen seine Schulen, 280 nehmen die Angebote der Tagesförderstätten in Anspruch, die allermeisten werden von Mitarbeitenden in den Offenen Hilfen betreut. „Die Herausforderungen, die auf uns zukommen, lassen sich im großen Verbund besser bewältigen“, so der Vorstandsvorsitzende von Diakoneo, Dr. Mathias Hartmann, in einer Pressemitteilung. Der Wille, eng zusammenzuarbeiten, sei auf beiden Seiten sehr ausgeprägt. Das hätten die Gespräche der vergangenen Monate zur Integration des Sonnenhofes gezeigt. Es gehe ja nicht nur darum, zwei Wirtschaftseinheiten miteinander zu verknüpfen. „Wir wollen zusammenwachsen“, sagte Hartmann. Nur so könne man der eigentlichen Aufgabe gerecht werden, für die anvertrauten Menschen gut zu sorgen. Vor rund anderthalb Jahren hatten Vertreter von Sonnenhof und Diakoneo darüber erste Gespräche geführt. Vor wenigen Monaten übernahm Ina Strickstrock, die Leiterin Unternehmensentwicklung bei Diakoneo, den Vorstandsposten am Sonnenhof, um Weichenstellungen einzuläuten. Begrüßt wird die Integration von den Mitarbeitervertretern bei Tochter- und Mutterunternehmen. Schon jetzt spüre man bessere Rahmenbedingungen, sagt Joachim Mayer von der MAV am Sonnenhof. „Bei uns ist diese Aufbruchsstimmung auch angekommen“, bestätigt Werner Enser für die Diakoneo-Gesamtmitarbeitervertretung.