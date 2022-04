Am Freitag, 29. April ab 18.30 Uhr findet in der Nobelgusch in Pfedelbach eine Veranstaltung zu „60 Jahre Einwanderungsabkommen mit der Türkei“ statt.

Dieses Jubiläum nimmt der Landkreis unter Federführung der Kulturstiftung Hohenlohe zum Anlass, das Leben und Schaffen der Gastarbeiter allgemein und insbesondere im Hohenlohekreis zu beleuchten und zu würdigen. Der Eintritt ist

...