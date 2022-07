Rothenburg. Das Wildbad Rothenburg bietet am Sonntag, 24. Juli, eine Sonderführung „Mein Wildbad“ an. Beginn ist um 15 Uhr. Ein paar Mal im Jahr öffnet das Wildbad seine Türen für einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

An diesem Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr, ist es wieder soweit. „Mein Wildbad“ bietet spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte des Hauses. Man erfährt, wie das Wildbad erbaut wurde, wie es hinter den Kulissen funktioniert und nach welchen Prinzipien das Haus heute arbeitet. Treffpunkt: 15 Uhr am Rondell vor dem Haupteingang. Die Teilnahme an der Führung ist frei, ein „Dankeschön“ gern gesehen. Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Wegen der Sonderführung „Mein Wildbad“ findet am 24. Juli kein Konzert statt.