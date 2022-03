Sonderausstellung im Hohenloher Freilandmuseum

Wackershofen. Im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen wird am Sonntag, 27. März, 15 Uhr, die Sonderausstellung „Behütete Kindheit – Schutzengelbilder um 1900“ eröffnet.

Eine heute fast vergessene, um 1900 sehr weit verbreitete Form des Wandbildschmucks stellen die damals massenhaft erzeugten Schutzengelbilder dar. Sie waren in nahezu jedem Haushalt sowohl von evangelischen als auch von katholischen Bauern- und Arbeiterfamilien, aber auch des Kleinbürgertums zu finden. Diesem Phänomen wird ab Sonntag, 27. März, im Hohenloher Freilandmuseum mit der Sonderausstellung „Behütete Kindheit – Schutzengelbilder um 1900“ besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In der ehemaligen Remise des historischen Steigengasthauses wird bis zum 1. Mai eine repräsentative Auswahl dieser Bilder aus einer privaten Sammlung gezeigt. In der Zeit von etwa 1880 bis 1920 fanden Schutzengelbilder vielfach Platz über dem Kinderbett. Die Bildmotive, bei denen in verschiedenen Varianten in Gefahr geratene Kinder von einer geflügelten Engelsfigur behütet werden, waren seit dem späten Mittelalter beliebt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein stellte der Besitz von Wandbildern jedoch weitgehend ein Privileg des Adels oder des wohlhabenden Bürgertums dar.

Am 27. März findet außerdem die beliebte Veranstaltung „Kochen in alten Küchen“ statt. Gekocht werden in den drei historischen Küchen der Mühle Laun, des Steigengasthofs und des Bauernhauses aus Schönenberg, Gerichte aus Groß- und Urgroßmutters Zeiten. Die Köche bereiten vor den Augen der Besucher traditionelle Speisen zu.

