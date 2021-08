Schwäbisch Hall. Trotz Einschränkungen gibt es am Wochenende vom 27. bis 29. August die „Sommernacht in Schwäbisch Hall“. Was erwartet die Besucher? Am Freitag konzentriert sich der Veranstaltungsbereich auf den Unterwöhrd. Es gibt Live-Musik, Getränke- und Verzehrstände sowie pandemiekonforme Sitz- und Aufenthaltsbereiche. Am Samstag erstreckt sich der Veranstaltungsbereich vom Unterwöhrd über einen Teil der Ackeranlagen bis zum Anlagencafé. Es gibt eine zweite Bühne mit Live-Musik und Bewirtungsstände am Ende des Festgeländes. Miteinander verbunden werden die Bereiche durch Lichtornamente entlang der Wegführung. Um 21.30 Uhr findet auf dem Grasbödele schließlich der Auftritt der Sieder mit dem Fackeltanz statt. Am Sonntag bildet um 11 Uhr das Frühschoppenkonzert der Sieder auf dem Grasbödele den Abschluss.

Detail-Informationen gibt es unter www.schwaebischhall.de. pm