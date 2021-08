„Sommer in der Stadt“ geht weiter

Künzelsau. Die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ wird fortgesetzt: Am Freitag, 6. August, bewirtet ab 17 Uhr der SC Amrichshausen am Unteren Markt. Ab 18 Uhr spielt „Deine Hausband“ und sorgt mit Soul-, Jazz- und Popsongs neu interpretiert für Stimmung. Weiter geht es am Samstag, 7. August 2021, um 15 Uhr mit der Bewirtung durch den SC Amrichshausen am Unteren Markt und ab 18 Uhr dürfen sich Freunde der Country-Musik über einen Auftritt von Freddy Hrubesch mit Band freuen.

Durch die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ ermöglicht die Stadtverwaltung Künzelsau gemeinsam mit Gastronomen und Vereinen vor Ort Corona-konforme Veranstaltungen über den Sommer. In lockerer Atmosphäre findet jede Woche an wechselnden Plätzen Live-Musik statt. Für das leibliche Wohl sorgen die Künzelsauer Gastronomen und Vereine an wechselnden zentralen Plätzen: Unterer Markt, Obere Hauptstraße, Oberer Bach, Busbahnhof und am Biergarten Wertwiesen. Liegestühle, Lounge-Möbel, Sandflächen und Pflanzen laden zum Verweilen ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen Veranstaltungsabende unter Umständen auch kurzfristig abgesagt werden. Regnet es, können die Veranstaltungen nicht stattfinden.