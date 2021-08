„Sommer in der Stadt“ geht musikalisch weiter

Künzelsau. „Sommer in der Stadt“ lautet das Motto, unter dem in lockerer und gemütlicher Atmosphäre Live-Musik in der Künzelsauer Innenstadt geboten wird. Diese Woche dürfen sich die Besucher gleich an drei Abenden auf tolle Künstler freuen.

Am Donnerstag, 19. August, tritt am Sandstrand des Restaurants Emma am Alten Bahnhof von 17 bis 20 Uhr Flo Rössler auf.

Eine ausgewählte Sammlung musikalischer Lieblingswerke der 90er und 2000er, aber auch aktuelle Lieder aus den Charts werden zu hören sein.

Lazy Monkeys spielen

Weiter geht es am Freitag, 20. August, mit dem Verein Theater im Fluss von 17 bis 21 Uhr, der die Bewirtung am Unteren Markt übernimmt. Ab 18 Uhr sorgen die Lazy Monkeys für Unterhaltung. Es werden beispielsweise Lieder von U2, Adele, AC/DC, den Toten Hosen, Pink, Sportfreunde Stiller und vielen anderen Künstlern zelebriert.

Am Samstag, 21. August, bewirtet der Verein Theater im Fluss bereits ab 15 Uhr am Unteren Markt und die Musiker der Cover-Band „Steel, Wine & Honey“ spielen von 18 Uhr bis 21 Uhr bekannte Rock- und Pop-Songs mit eigenem Stil.

Durch die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ ermöglicht die Stadtverwaltung Künzelsau gemeinsam mit Gastronomen und Vereinen vor Ort Corona-konforme Veranstaltungen über den Sommer. In lockerer Atmosphäre findet jede Woche an wechselnden Plätzen Live-Musik statt.

Wechselnde Plätze

Für das leibliche Wohl sorgen die Künzelsauer Gastronomen und Vereine an wechselnden zentralen Plätzen: Unterer Markt, Obere Hauptstraße, Oberer Bach, Busbahnhof und am Biergarten Wertwiesen.

Liegestühle, Lounge-Möbel, Sandflächen und Pflanzen laden zum Verweilen ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Für die Kontaktnachverfolgung wird den Besuchern die Nutzung der Luca-App empfohlen. Alternativ können die Kontaktdaten auf Anmeldezetteln erfasst werden. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften.

Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen Veranstaltungsabende unter Umständen auch kurzfristig abgesagt werden. Regnet es, können die Veranstaltungen nicht stattfinden.