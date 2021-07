„Sommer in der Stadt“ geht mit Musik weiter

Künzelsau. „Sommer in der Stadt“ lautet das Motto, unter dem auch im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen eine lockere und fröhliche Atmosphäre geboten werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in diesem Sommer laden die Künzelsauer Gastronomen, Vereine und die Stadtverwaltung Künzelsau wieder zu verschiedenen Aktionen in die Künzelsauer Innenstadt ein.

Am Donnerstag, 15. Juli, legt am Sandstrand des Restaurants Emma am Alten Bahnhof von 17 bis 20 Uhr DJ AiTmaN auf. Weiter geht es am Freitag, 16. Juli, von 17 Uhr bis 19.30 Uhr im Biergarten in den Wertwiesen mit der Coverband New Discovery.

Urlaubsfeeling gibt es an wechselnden zentralen Plätzen in Künzelsau: Unterer Markt, Obere Hauptstraße, Oberer Bach, Busbahnhof und am Biergarten Wertwiesen. Liegestühle, Lounge-Möbel, Sandflächen und Pflanzen laden zum Verweilen ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Kontaktnachverfolgung wird den Besuchern die Nutzung der Luca-App empfohlen. Alternativ können die Kontaktdaten auf Anmeldezetteln erfasst werden. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften.

Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen Veranstaltungsabende unter Umständen auch kurzfristig abgesagt werden. Regnet es, können die Veranstaltungen nicht stattfinden.

Aktuelle Informationen und alle weiteren Aktionen werden kommuniziert über die städtische Homepage unter http://www.kuenzelsau.de/sommerinderstadt und über Facebook „Künzelsau – meine Stadt“ und Instagram „kuenzelsau.meinestadt“.