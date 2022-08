Künzeslau. „Sommer in der Stadt“ heißt es wieder am Donnerstag 11. August, in Künzelsau: Die Lazy Monkeys gastieren beim alten Bahnhof.

Mehr Sommerfeeling geht nicht: Palmen, Sandflächen, Liegestühle und die tropischen Temperaturen der letzten Wochen sind die besten Voraussetzungen für einen tollen Sommer-in-der-Stadt-Abend beim Alten Bahnhof in Künzelsau. Am Donnerstag, 11. August, von 17 bis 21 Uhr gibt es Live-Musik mit den Lazy Monkeys. Die Band macht die entspannte Sommeratmosphäre perfekt. Es werden unter anderem Lieder von U2, Adele, AC/DC, den Toten Hosen, Pink, Sportfreunde Stiller und vielen anderen Künstlern interpretiert und zelebriert. Der Eintritt ist frei.

Platz nehmen, den Sommer und die Stadt genießen – dazu lädt die Stadtverwaltung Künzelsau noch bis September schon im dritten Jahr ein. Dabei werden die schönen Plätze in Künzelsau zur Bühne für die Live-Musik-Abende.

Zum gemütlichen Verweilen wurden an verschiedenen Stellen Sandflächen geschaffen sowie Liegestühle, Oleander und Palmen aufgestellt. Die Live-Musik-Abende kommen so gut an, dass sie in der Zwischenzeit dauerhaft in den Künzelsauer Veranstaltungskalender aufgenommen sind.