Sogar „Headhunter“ sucht nach Arzt

Aub. Bürgermeister Roman Menth legte dem Stadtrat bei dessen jüngster Sitzung die Situation zur künftigen ärztlichen Versorgung in Aub dar. Demnach beschäftigt sich die Stadt Aub seit Monaten damit, einen Nachfolger für die Allgemeinarztpraxis Dr. Schuhmann zu finden und die medizinische Versorgung über den ersten April hinaus sicherzustellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schuhmann gibt seine Praxis Ende März auf. Üblicherweise dauert nach Menths Worten angesichts der bürokratischen Anforderungen eine Praxisübernahme drei bis fünf Jahre, hier soll ein Nachfolger in acht Monaten gefunden werden. Die Stadt Aub habe verschiedene Wege versucht, habe Anzeigen geschaltet, Radiospots gesendet, über die sozialen Medien gesucht, die Universitäten und Arztpraxen in der Umgebung kontaktiert.

Selbst das Mobiliar und Teile der Arztpraxis übernimmt die Stadt und führt den Mietvertrag der Arztpraxis weiter, um einen sofortigen Weiterbetrieb zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kürzlich wurde sogar ein Headhunting-Unternehmen beauftragt. Immer wieder gab es Kontakte zu Interessenten, doch konnte bisher noch kein Nachfolger gefunden werden.

So erscheint es derzeit nicht möglich, eine lückenlose Weiterbesetzung des Arztsitzes zu gewährleisten. So solle versucht werden, ab April eine Übergangslösung zu finden, indem ein Arzt aus der Umgebung wenigstens stundenweise Sprechstunden in Aub anbietet. In dieser Richtung werde derzeit noch verhandelt. Die Stadt Aub werde weiterhin alles tun, um die Arztstelle wieder zu besetzten. Aktuell werde zusammen mit „Aub aktiv e. V.“ eine weitere Werbestrategie ausgearbeitet nach dem Motto: „Wir feiern, wenn der Arzt kommt.“ ag