So kann man sie gewinnen

Schwäbisch Hall. Hohenlohe Plus veranstaltet am Dienstag, 18. Mai, und am Dienstag, 8. Juni, jeweils um 10 Uhr, ein zweiteiliges Webinar, in dem von Experten Möglichkeiten und Tipps an die Hand gegeben werden, wie es gelingen kann, ausländische Fachkräfte für die Region anzuwerben. Unternehmen und Institutionen haben oft schon Mittel und Wege gefunden, wie Fachkräfte aus der Region oder aus Deutschland gewonnen werden können. Wie dies mit ausländischen Fachkräften gelingen kann, dafür fehlt oft die Erfahrung. Themen sind Erfahrungen einer spanischen Fachkraft im Erziehungsbereich beim Ankommen in Schwäbisch Hall, Unterstützungsmöglichkeiten durch das Welcome Center hinsichtlich Einreise, Spracherwerb, Familiennachzug und die Erleichterung des Ankommens im Unternehmen und in der Region. Anmeldung per Mail an jana.hafner@hohenohe.plus und unter Telefon 0791/580124 möglich.

AdUnit urban-intext1